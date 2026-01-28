スーパーマーケット事業の「リージョナルシフト」を進めるイオングループ。最大消費地の首都圏は、売上高1兆円を超えるユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス（U.S.M.H）を軸に競争力強化を狙う。昨年5月に就任した井出武美社長のもと、第4次中期経営計画の確実な実行とともに、グループシナジー創出と事業の構造改革を推し進めている。◇ ◇井出社長は「一部アナリストから収益率の低さを指摘される。