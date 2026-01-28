2026年の日清食品は、全方位でマーケティングを徹底的に強化し、即席麺市場をさらに盛り上げる。4月1日出荷分から主力ブランド（一部除く）の価格改定を控えるが、安藤徳隆社長は「インフレ下で消費が二極化する中、26年は価格改定の影響を跳ね返すべく例年以上に新商品やプロモーションを積極的に展開する。特に『カップヌードル』が発売55周年、『日清のどん兵衛』と『日清焼そばU.F.O.』が発売50周年のアニバーサリーイヤー