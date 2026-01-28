ダイソーのキッチングッズをチェックしていると、思わず足を止めてしまう可愛さの新作商品と出会いました！あのフルーツをモチーフにしたガラス製の保存容器。とにかく存在感のあるサイズ感、細かい部分まで再現された凝った作り、透け感など…目を惹く要素が満載です♡それでいて使いやすいだなんて…感動しました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガラス保存瓶（いちご）価格：￥770（税込）容量（約）：4L販売シ