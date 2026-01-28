ドアを少しだけ開けておきたい場面は意外と多いもの。ドアストッパーを使うとしても、ドアの形状によってはバランスがとりにくかったり、いちいちかがむのも手間に感じていました。しかし、なんとダイソーで弱点を完全に克服したドアストッパーを発見！これなら楽に使えてストレスフリー。開閉角度の調節も簡単ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドアキャッチャー（丸形）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ