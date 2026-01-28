セリアをパトロールしていると、超ミニサイズなアクセサリーケースを発見しました。胸ポケットに余裕で入るありそうでなかったサイズ感で、お出かけにもってこいなアイテム。淡いピンク色も可愛らしく、中身の作りもよくできているんです。実際にアクセサリーを収納してみたので、この機会に要チェック♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アクセサリー用持ち運びケース価格：￥110（税込）販売ショップ：セリアJANコード：