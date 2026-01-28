記録的な大雪の影響で１月２８日も高速道路の一部区間で通行止めが続いているほか、空港連絡バスも一部の路線で運休が続いています。（阿部記者）「札幌駅近くの新千歳空港行のバス乗り場です。きょうも高速道路が止まっている影響で、運休している旨の張り紙がはられています」札幌と新千歳空港を結ぶ空港連絡バスは、大谷地を発着する路線以外は２８日も運休しています。札幌市内の路線バスは通常運行に戻りつつありますが、一部