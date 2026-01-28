FAとなった菅野に最適な球団とは(C)Getty ImagesオリオールズからFAの菅野智之は、各球団のスプリングトレーニングが目前に迫っている中で所属先が決まっていない。3月に開催されるWBCには、侍ジャパンのメンバーとして現状は無所属で参戦することになる。【動画】この邪悪なスプリット！菅野がエンゼルス打線に快投を見せたシーンそんな中、米メディア『Yardbarker』は「適切な環境下ならメジャーで通用する選択肢に」と記し