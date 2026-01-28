マルサンアイは、トヨタ自動車との共同開発商品「高オレイン酸 国産大豆の無調整豆乳 125ml」を3月2日から発売する。トヨタ自動車では、自動車生産やバイオ技術開発で培った経験とノウハウを活かして、農業の持続的な発展に向けた取り組みを進めている。その中で、大豆の開発・生産・出口づくりを一気通貫で繋ぐ「国産大豆応援プロジェクト」を立ち上げ、大豆の自給率や生産性向上のための活動を展開している。同社は1974年から豆