ルームエアコン「huu」（MX シリーズ／CS シリーズ）ハイアール ジャパン セールスは、清潔＆省エネと快適性にこだわった、ひととくらしにやさしいルームエアコン「huu」2026年モデルとして、ハイグレードモデル「MXシリーズ」と、スタンダードモデル「CSシリーズ」を、3月5日から、全国の家電量販店、ホームセンター、GMS、WEB通販などで順次発売する。ハイアールはグローバル市場で1985年からルームエアコンの販売を開始し、昨年