東京・両国国技館で1月26日、大相撲の幕内力士・玉鷲一朗（41＝モンゴル出身・片男波部屋）にギネス世界記録の公式認定証が贈呈された。2004年1月場所の初土俵から一度も休まず、2026年初場所終了時点で1763回の連続出場を達成。約21年間にわたる「無休の鉄人」として、大相撲史上最多連続出場の記録保持者となった─。