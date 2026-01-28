「hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ」（左から：泡タイプ、液体タイプ）ライオンは、お風呂あがりも保湿感が続く「うるおい密着ヴェール処方」で、洗うたび、なめらかでハリのある肌へ導く「hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ」を4月8日から発売する。併せて、「hadakara」ブランドをリステージし、「洗うたび、お風呂あがりもうるおう肌へ導くボディケアソープ」として、メッセージやパッケージ