欧州への出発前に取材に応じるノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅＝28日、羽田空港ミラノ・コルティナ冬季五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子代表の高梨沙羅（クラレ）が28日、欧州への出発前に羽田空港で取材に応じ「残り少ない期間なので、できる限りの手を尽くしたい。自分ぐらいは（自分に）期待してあげたい」と意気込んだ。日本では蔵王、札幌とワールドカップ（W杯）4戦に出場。最高8位ながら、助走の安定