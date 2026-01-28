アニメ「黒子のバスケ」の火神大我役などで知られる声優の小野友樹が28日までにX（旧ツイッター）を更新。紺綬褒章を受章したことを報告した。小野は「この度、天皇陛下から勲章を賜りました」と報告。「昨年のうちに内閣府の承認を頂き、先日正式に受け取らせて頂きました」とつづり、章記を授与された写真などをアップした。「実は祖父の家にも勲章があり、僕も人生で1度は勲章を頂けるような貢献がしたいと幼少期から思っており