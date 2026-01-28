気象庁＝東京都港区28日午前10時53分ごろ、北海道で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は宗谷地方南部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.4と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝浜頓別（北海道）▽震度2＝中頓別、豊富（北海道）など▽震度1＝枝幸（北海道）など