ミネソタ州ミネアポリスで射殺されたアレックス・プレッティさんの額入りの写真。ロザリオがかけられている＝26日/Roberto Schmidt/AFP/Getty Images（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで先週末にアレックス・プレッティさんが射殺された事件で、捜査官2人が発砲していたことが分かった。CNNは国土安全保障省（DHS）から議会へ提出された初期報告の内容を確認した。この報告書は、プレッティさんの射殺を巡る税関・国境警備局（CBP）