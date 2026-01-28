プロ野球・巨人の1軍合同自主トレがキャンプ地の宮崎で始まりました。初日から則本昂大投手、山崎伊織投手などがブルペンで精力的に投球しました。ドラフト1位の竹丸和幸投手は慣れない施設に戸惑いも見せていましたが、先輩のボールをじっと観察。自身もブルペンに入ると、岸田行倫選手を相手にボールを投げ込みました。巨人の合同自主トレは30日までです。