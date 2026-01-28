「M−1グランプリ2025」チャンピオンのお笑いコンビたくろう（赤木裕＝34、きむらバンド＝35）が27日深夜放送の千原ジュニア（51）、ケンドーコバヤシ（53）がMCを務める読売テレビのトーク番組「にけつッ!!」（火曜深夜0時59分）に出演。コンビ間の上下関係について語った。たくろうは、きむらがNSC大阪校36期、赤木が同37期卒業の先輩後輩コンビ。赤木は「先輩後輩なんで敬語なんですけど、漫才はため口でやるじゃないですか。普