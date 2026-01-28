元放送作家の鈴木おさむ氏が２８日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」の炎上騒動に言及した。２３日放送の同番組は広島県に住む小学６年生からの依頼に応えるというもの。６人兄妹の長男で、両親は共働き。依頼文では両親不在時には下の５人の世話をすることになり「長男をやるのに疲れた」などとつづられていた。この依頼に応え、霜降り明星・せいやが探偵として一日長男を務めた。