1月23日、外資系生命保険大手のプルデンシャル生命保険は、社員100人超が約500人の顧客から計約31億円を騙し取った不祥事に関する記者会見を行った。東北大学特任教授で人事・経営コンサルタントの増沢隆太さんは「個人の犯罪にすり替えようとする姿勢こそが、組織の歪みを露呈させている」という――。写真＝共同通信社記者会見するプルデンシャル生命保険の間原寛社長（右）ら＝2026年1月23日午後、東京都内 - 写真＝共同通信社