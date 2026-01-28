新メンバー２人が加入し、新体制がスタートしたアイドルグループ「ＴｏｉＴｏｉＴｏｉ（トイトイトイ）」が２８日に１ｓｔＥＰ「ｗｉｔｈＴｏｉ」を配信リリースした。格闘家の朝倉未来、ＡＢＥＭＡとアソビシステムが手掛けるガールズグループオーディション番組「Ｄａｒｋｉｄｏｌ」より誕生したアイドルグループで、一条カオリ・谷屋杏香・橋本萌花・星野ティナ・前垣さら、さくらももの６人でデビュー。今