ボーイズグループPENTAGONのジンホが、日本のファンと特別な時間を過ごした。ジンホは、日本公式ファンクラブ設立後初となるファンコンサートを成功裏に終えた。【写真】参考にならない？PENTAGON・ジンホの13kg減量法ジンホは1月22日から27日まで、東京と大阪でファンコンサート「WINTER BLOOM IN JAPAN」を開催し、日本のファンと交流した。ソロデビュー曲『Teddy Bear』で公演の幕を開けると、『Marry-go-round』『LUV 2 MUCH』