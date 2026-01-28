川崎は２８日、２６年特別シーズンの主将、副主将が決定したと発表した。２４年から引き続き主将を務めるＭＦ脇坂泰斗はクラブを通じ、「今シーズンもキャプテンを務めることになりました。また、クラブが３０周年を迎える特別なシーズンにキャプテンを務めさせていただくことを誇りに思っています。目標であるアジアの舞台に戻ることを、川崎フロンターレに関わる全員で成し遂げられるよう、日々のトレーニングからチーム全員