日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２８日、上野動物園で飼育されていたジャイアントパンダのシャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）が２７日に中国に返還されたことを報じた。２７日午後１時３０分頃、１台のトラックに載せられ多くのファンに見送られて上野を出発。番組では上野動物園、成田空港にもファンが集まっていたことを映像とともに紹介した。また黒田みゆアナウンサーは「シ