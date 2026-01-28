巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が２８日、ジャイアンツ球場で来日後初めて練習を行った。マタは２７日に来日。翌日となったこの日、午前１０時過ぎにジャイアンツ球場の室内練習場に現れ、キャッチボール、ダッシュで汗を流した。「寒いですけど体の状態はそんなに悪くない。６割くらいで投げました」とコメント。スライダーなど変化球も披露した。最速１６０キロの剛