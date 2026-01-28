今回、Ray WEB編集部はSNSにまつわるトラブルついて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は同じゼミのナミと仲良しです。ある日高校の同級生・カエデと偶然会い、ナミを置いて話しこむ主人公。その後ナミからカエデと思われる衝撃的な投稿を見せられ……？ナミから、自分の悪口が書かれたカエデの投稿を見せられた主人公。この投稿は、本当にカエデのものなのでしょうか？それとも……？原案：Ray WEB編集部作画：ふじさわ