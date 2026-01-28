あなたは読めますか？突然ですが、「弄ぶ」という漢字読めますか？「いじる」という読み方は一般的ですが、人をからかったり、真剣に向き合わなかったりする行為を表すときには、意外な訓読みをします。気になる正解は……「もてあそぶ」でした！「弄ぶ（もてあそぶ）」とは、手でいじったり、面白がって遊んだりすることを意味します。特に、人をだましたり、からかったりして真剣に向き合わないこと、あるいは、芸術品などを愛で