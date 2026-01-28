あなたは読めますか？突然ですが、「仆れる」という漢字読めますか？「倒れる」という漢字は非常によく見かけますが、こちらの「仆れる」も、実は同じ読み方をします。正解がパッと思い浮かぶでしょうか？気になる正解は……「たおれる」でした！「激しい練習の末、その場に仆れる」「力尽きて野に仆れる」のように、立っていたものが横になることや、死ぬことを意味するときに使われます。「人」に「卜（ぼく）」と書くこの漢字は