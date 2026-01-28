手書きが負担になっていると指摘される遺言書について、法務省は衆院選後の国会に、民法などの改正案を提出する方針です。どんなことができるようになるのでしょうか？作成をサポートするAIも登場する中、自治体による終活支援も広がっています。■街の人「頭になかった」「まだいい」山粼誠アナウンサー「誰もが迎える人生の最後に向けた準備、終活。国や自治体、企業などが終活を身近にする取り組みを今進めています」「