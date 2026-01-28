勝つことの難しさを身をもって知った。先発、中継ぎとしてプロ３球団で１９年にわたってプレーした近藤一樹さん。日大三高からドラフト７位で入団した近鉄では合併前最後の年に、記念すべきプロ初勝利を手にしたが、次の１勝は遠かった。分配ドラフトで所属したオリックスでは肩の故障に見舞われ、自ら「限界」を首脳陣に伝えたことも。戦力外も覚悟したが、リハビリ組から復活を果たし、１２８０日ぶりにプロ２勝目をつかんだ。