ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプ女子代表の高梨沙羅（29、クラレ）が28日、自身4度目となる五輪の舞台へ出国した。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催25日まで行われていたW杯の日本大会（蔵王大会と札幌大会）を振り返り、「毎年本当にたくさんの方々が応援に来てくださってそこからパワーをいただいて飛ぶことができた」と高梨。現状は「目指すところから比べるとまだ7割か6割か