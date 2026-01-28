広島・鈴木清明本部長が２８日、所属する羽月隆太郎内野手（２５）が指定薬物「エトミデート」を使用したとして２７日に逮捕されたことを受け、報道陣に対応した。鈴木本部長によると、逮捕を知ったのは「昨日」で、一報を受けてだったという。突然の知らせだったとし、相談等についても「一切なかった」という。任意同行を受けていた事実も知らなかったという。続けて、「本人は否定しているかも分かりませんけど、逮捕とい