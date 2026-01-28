任期満了にともなう三重県大台町の町長選挙が27日告示され、新人4人による選挙戦となりました。現職が3期目に向けての出馬を見送った大台町長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属・新人で元県議の濱井初男氏（76）、元町議の野村政美氏（60）、元・役場職員の片上高志氏（51）、元町議の上瀬裕美氏（44）の合わせて4人です。大台町長選挙は来月1日に投票が行われ即日開票されます。