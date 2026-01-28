三重県中南部に拠点を置く社会人サッカークラブFC・ISE−SHIMAのオフィシャルキャンディーが、県内のスーパーで27日から販売されています。このFC・ISE−SHIMAのオフィシャルキャンディーは、津市にあるかざはやの里の梅を原料に使い、県内の製菓会社が製造したものです。原料の梅はFC・ISE−SHIMAの選手やスタッフが収穫作業を行いました。FC・ISE−SHIMAの小倉隆史理事長は「地元の素材を使い、地元の製菓会社で作ったオフィシャ