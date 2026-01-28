中越、上越では、29日夜のはじめ頃から30日にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。新潟地方気象台によりますと、日本付近は29日から30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、北陸地方の上空約5500メートルには氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。新潟県では、山沿いを中心に平地でも大雪となる所があるとみられ、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大