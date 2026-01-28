3月に開幕するセンバツ甲子園の21世紀枠の候補校に選ばれ、出場が期待されている四日市高校。野球と勉強を両立し、それぞれの目標に向かって突き進む彼らの姿を紹介します。去年の秋の三重県大会でベスト4入りし、センバツ甲子園の21世紀枠の候補校に選ばれた四日市高校。東海大会で準優勝し、センバツ出場が濃厚とされる三重高校とともに、59年ぶりの甲子園への出場が期待されています。四日市高校の伊藤遼祐選手は「この代は、よ