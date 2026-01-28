純エンジンで驚異的な低燃費性能を誇るコンパクトカーかつて自動車は「速さ」や「力強さ」を競う存在として語られることが多く、燃費や環境性能は二の次と考えられていた時代がありました。しかし、その常識が少しずつ揺らぎ始めた2000年代初頭、自動車メーカーの中にはすでに次の時代を見据えた挑戦を始めていたところもあります。【画像】「えっ…！」 これが“リッター47キロ”走るトヨタ斬新「“低燃費”コンパクトカー」