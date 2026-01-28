バスケットボールのBリーグは29日、初の新人ドラフトを開く。今秋始まる昇降格のない新B1「Bプレミア」の開幕に合わせ、戦力均衡策の一つとして導入。Bプレミア参入の26クラブ中、ドラフト参加を見送った宇都宮、三河、名古屋D以外の23クラブで行い、九州・沖縄からは長崎、佐賀、琉球が臨む。完全ウェーバー方式の指名順は事前に抽選し、1巡目1位の指名権はSR渋谷が獲得。現在B1西地区で首位を快走する長崎は6位での指名と