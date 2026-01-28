いつかおとずれる親との別れ。最期を看取った後はお葬式が執り行われますが、残された家族にはお通夜や告別式の準備などがあり、悲しんでいる時間がないかもしれません。またお葬式を経験する機会は多くないでしょうから、どのようにすればよいのかわからない場合もあるでしょう。ママスタコミュニティのあるママからこんな質問がありました。『親が亡くなると悲しむ暇がないと聞きます。姉妹なので私が喪主をすることになると思い