『パペットスンスン』と「ロッテ」によるコラボキャンペーンが、2月3日（火）から、全国の「ローソン」店舗で開催される。【写真】お菓子に囲まれたスンスンたちがかわいい！クリアファイルのデザイン全5種一覧■先着・数量限定今回開催される『パペットスンスン』と「ロッテ」によるコラボキャンペーンでは、対象のお菓子を2点購入すると、オリジナルクリアファイル全5種の中から好きなデザインを1種もらうことができる。