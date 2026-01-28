3選挙区に10人が立候補した。1区は前回と同じ過去最多の5人で争う混戦。3連勝中の国民前職に元県議の自民新人らが挑む。自民と連立を組む維新の新人も参戦し、与党同士で競い合う。共産、参政の新人もそれぞれ名乗りを上げた。2区は、前回約1万4千票差で勝利した自民前職と、比例復活の中道前職が再び対決する。立民と公明の新党結成で支援態勢は一変。自民を支えてきた公明票の行方が鍵を握りそうだ。参政新人も再挑戦する。