福岡県大川市が廃止を決めた市の観光交流拠点「大川の駅」（仮称）整備計画の経緯や事業の妥当性を検証する市行政改革推進委員会は26日、記者会見を開き、4月をめどにまとめるとしていた答申を6月まで持ち越すと明らかにした。