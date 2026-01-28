36イニング被安打0、奪三振62。1972年夏、高校野球の常識を完全に破壊する数字を叩き出した投手がいた。作新学院のエース、江川卓である。3試合連続ノーヒットノーランという前代未聞の快挙を成し遂げながら、4試合目は延長11回でサヨナラ負け――。誰もが“このまま一本も打たれず甲子園へ行く”と信じた夏は、一本のヒットと一球の行き違いによって、あまりにも劇的な結末を迎えた。書籍『怪物 江川