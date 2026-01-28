私は1963年の5月5日に名古屋市で生まれました。3人兄弟の3番目。物心つく前に両親が離婚し、生みの母の顔を知ったのは55歳の時でした。母の写真はおやじが燃やし自宅になかったからです。面影はぼんやりとしか覚えていませんでした。兄が初めて見せてくれた写真の顔は…。ちょっと話しづらいですね。おやじの実家がある宮崎県北浦町（現延岡市）で、母のいない幼少期を過ごしました。小学校に上がる前に名古屋市に戻り、おやじ