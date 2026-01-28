英国プレミアリーグの超一流選手たちからもオファーが殺到する治療家・木谷将志氏。プレミアリーグでデビッド・ベッカム氏に次ぐフリーキック歴代2位の記録を持つジェームズ・ウォード＝プラウズ選手も、木谷氏から身体のケアを受けているという。【画像】腰痛・股関節のトリートメント世界最高峰のアスリートたちが実践する「身体を思いどおりに動かす」ための秘訣とは。『世界