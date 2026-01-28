自らの業務を部下に押しつけたり、複数の部下にわいせつな発言をするなどして、自衛隊の50代の陸曹長が停職2日の懲戒処分を受けました。 自衛隊神町駐屯地によりますと、停職2日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第6後方支援連隊に所属する50代の陸曹長です。 この陸曹長は、2022年8月から2023年2月までの間、自らが行うべき業務を部下の隊員1人に押しつけ、その隊員が精神疾患を発症させる原因の1つになったということです。