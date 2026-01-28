今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『イタリア旅行に行くずんだもん』というnamerouさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ここの航空会社https://firstairlines.jp/世界各国の料理を作ったり旅行動画を多数投稿しているnamerouさんが、イタリア旅行の様子を動画にまとめました。乗ったのは池袋国際空港発のミラノ行き。航空会社はFIRST AIRLINESです。ファーストクラスだけにテーブルが広いですね