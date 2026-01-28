京都府はノーベル賞を受賞した京都大学出身の２人に特別栄誉賞を授与しました。表彰状を受け取るのは去年、ノーベル賞を受賞した大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と京都大学の北川進特別教授です。２人はともに京都大学出身で、特筆すべき業績により、京都府の名誉を世界的に高めたなどとして西脇隆俊知事から「京都府特別栄誉賞」が授与されました。（大阪大学・坂口志文特別栄誉教授）「（京都大学では）重要な仕事を皆さ