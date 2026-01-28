＜ファーマーズ・インシュランス・オープン事前情報◇27日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7765ヤード・パー72＞米国男子ツアーの今季3戦目が現地時間29日（木）に開幕する。27日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？今季開幕戦「ソニーオープン・イン・ハワイ」以来2戦ぶりの出場となる松山英樹は、ジェイソン・デイ（オーストラリア）、ジャステ