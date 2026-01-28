俳優の岩城滉一が、妻の結城アンナとともに、28日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】そろって元気！おだやかな笑顔を見せる岩城滉一＆結城アンナ夫妻岩城＆結城夫妻は、今年で結婚50年。共に70代となった夫婦の生活に、大きな変化があったと明かす。これまで、毎日夕方には銀座に飲みに出かけ、明け方に帰宅していた岩城だが、去年からまったく行かなくなり、自宅で妻や愛犬と過ごす時