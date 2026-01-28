衆院選（２月８日投開票）の期日前投票が２８日午前、始まった。投開票日に降雪や積雪の恐れがあることから、総務省や各地の選挙管理委員会は積極的な活用を呼びかけている。期日前投票は２００５年に導入されて以降、利用者数の増加傾向が続いている。２４年の前回選は、過去２番目に多い約２０９５万人が期日前投票を利用した。今回の衆院選は、各自治体で投票所入場券の発送が遅れるケースが出ている。入場券がなくても、